«Ельдорадо» оскаржило рішення Держспоживінспекції щодо 100-мільйонного штрафу

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор «Ельдорадо» Сергій Цибульський.

«Ми звернулися до прокуратури зі скаргою на дії Держспоживінспекції і, природно, звернулися до суду з оскарженням рішення про накладення подібного штрафу, оскільки він просто кричущий і не узгоджується ні з вимогами законодавства, ні зі здоровим глуздом», - сказав Цибульський.

За його словами, формальним приводом для накладення штрафу на «Ельдорадо» стали нібито перешкоджання компанією проведенню перевірки співробітниками інспекції і відмова від надання документів для перевірки.

«Коли Держспоживінспекція заявила, що ми перешкоджали проведенню перевірки, нас це вкрай здивувало, оскільки у нас є не тільки вербальні докази, а й візуальні того, що перевірка насправді відбулася, мала місце і закрилася актами. Приводом для накладення штрафу перешкода проведенню перевірки бути не могла», - відзначив гендиректор «Ельдорадо».

«Другим приводом, формальним, стала відмова від надання документів перевірки. Нібито необхідних для наявності у торговій точці. Ці документи компанія не зобов'язана надавати Держспоживінспекції. По-друге, вони законодавчо відсутні як потрібні, як необхідні для ведення торгівлі», - додав Цибульський.

Він також уточнив, що жодного розпорядження Держспоживінспекції про заборону на торгівлю товарами певних марок, про які заявляв очільник відомства Сергій Орєхов, в компанію не надходило.

У свою чергу, представники компаній - виробників побутової техніки і електроніки, які також були присутні на прес-конференції, заявили, що раніше озвучені претензії Держспоживінспекції до якості товарів, представлених в мережі «Ельдорадо», нічим не обґрунтовані.

«Уся продукція компанії Samsung, яка продається в Україні, яка поставляється компанією «Samsung Electronics Україна» вона сертифікована і відповідає усім нормам і вимогам законодавства України», - сказав керівник департамент побутової техніки «Samsung Electronics Україна» Віталій Кузнєцов.

Генеральний директор компанії «Делонгі Україна» (представляє торгові марки Delonghi, Kenwood, і Braun) Михайло Покровський відзначив, що продукція під брендами компанії продається в усьому світі і ніде, у тому числі і в Україні, скарг з боку споживачів на якість цих товарів не виникало.

«Ті претензії, які були щодо наших продуктів у тих, хто перевіряв, – вони абсурдні», - сказав Покровський, уточнивши, що вся продукція, що поставляється компанією в мережу «Ельдорадо», повністю відповідає усім законодавчим вимогам.

Необґрунтованими претензії Держспоживінспекції вважає і комерційний директор компанії «Indesit Україна» Владислав Даниленко.

«Компанія «Indesit Україна», яка є офіційним постачальником продукції Indesit до України, поставляє до України продукт, що стовідсотково відповідає стандартам України. І це підтверджено усіма сертифікатами відповідності», - відзначив Даниленко.

При цьому представники виробників техніки звернули увагу на те, що жодної претензії з боку Держспоживінспекції до якості їх товарів до компаній не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада голова Державної інспекції України із захисту прав споживачів Сергій Орєхов заявив, що інспекція оштрафувала торгову мережу «Ельдорадо» на більш як 100 млн грн за невиконання розпорядження про заборону продажу товарів певних марок.

Він повідомив, що на початку осені інспекція провела позапланову перевірку мережі на підставі заяви одного із споживачів, який заявив, що в його будинку сталася пожежа, причиною якої стало загоряння холодильника марки Samsung. Під час перевірки інспекція виявила невідповідність товару техрегламентам безпеки електричного обладнання, у результаті чого було ухвалено рішення про вилучення з реалізації холодильників Samsung, але цього зроблено не було.

Орєхов також заявив, що раніше Держспоживінспекція зафіксувала продаж у мережі більш як 200 найменувань продукції, які не відповідають встановленим українським законодавством вимогам.

Тоді ж голова Держспоживінспекції повідомив, що окрім «Ельдорадо», за невиконання розпорядження про заборону продажу товарів певних марок було оштрафовано «Комфі-Трейд», проте лише на 85 тис. грн за порушення, які були допущені магазинами мережі під час торгівлі електрочайниками Kenwood і Phillips, тепловентиляторами Delonghi і холодильниками-морозилками Indesit.

Довідка УНІАН. Компанія «Ельдорадо» заснована у 1994 році, займається роздрібною торгівлею у сфері побутової техніки і електроніки.

В Україні перший магазин «Ельдорадо» було відкрито у 1999 році в Києві.

Навесні поточного року відбулося злиття «Ельдорадо» та іншого великого рітейлера побутової техніки і електроніки - компанії «Технополіс».

Станом на 1 листопада 2013 року об'єднана мережа нараховує понад 160 магазинів у 60 містах країни. Загальна площа торгових об'єктів становить близько 200 тис. кв. м.