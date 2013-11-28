Готовими стравами супермаркету отруїлися 8 людей

У Черкасах до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 8 жителів міста, які вживали в їжу готові кулінарні страви (салати з майонезом, смажену рибу та кури гриль), придбані в супермаркеті.

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також: Супермаркет, чиїми курами-гриль отруїлися десятки людей, заплатить 408 гривень штрафу

В осередку захворювання фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС у Черкаській області.