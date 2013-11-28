Готовими стравами супермаркету отруїлися 8 людей
08:35, 28 листопада 2013Суспільство
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Всі госпіталізовані купували салати з майонезом, смажену рибу і курей гриль.
Люди отруїлися продуктами супермаркету / Фото: Геннадій Черкасов
У Черкасах до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 8 жителів міста, які вживали в їжу готові кулінарні страви (салати з майонезом, смажену рибу та кури гриль), придбані в супермаркеті.
Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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В осередку захворювання фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС у Черкаській області.
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