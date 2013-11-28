Україна за 10 місяців скоротила імпорт газу на 16%

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у жовтні 2013 року імпорт газу збільшився порівняно з жовтнем 2012 року на 14,8% - до 3,638 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства доходів і зборів, Україна у січні-жовтні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 9,536 млрд дол.

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На сьогодні поставками газу в Україну займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (з території РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (Польща, РФ).

Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.