Київський зоопарк знижує ціни на 50%

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, зокрема, з 1 грудня 2013 року по 28 лютого 2014 року на всі вхідні квитки буде знижка 50%.

Так, вартість вхідних квитків становитиме:

- 20 грн для дорослих відвідувачів;

- 13 грн для студентів, пенсіонерів та осіб, які мають картку киянина;

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- 8 грн для пільгових категорій відвідувачів (для дітей віком від 5 до 18 років, військовослужбовці строкової служби, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів І та ІІ групи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії);

- 40 грн разовий сімейний квиток на двох дорослих та двох дітей або на одного дорослого та до 4-х дітей.

Як нагадують у прес-службі, зоопарк відкритий з 09.00 до 17.00. Взимку відвідувачі зможуть поспостерігати за тваринами, які легко переносять низькі температури і знаходяться у відкритих вольєрах. Це - рисі, тигри, леви, майже всі представники копитних, велика кількість видів хижих птахів.

Не припиняє взимку роботу і так званий дитячий або контактний зоопарк зі свійськими тваринами. Теплолюбних мешканців на холодний період переводять у зимові приміщення, з них відкриті для відвідувачів слоновник, павільйон «Примати», павільйон «Жирафи», «Острів звірів», «Пустеля», зазначається в повідомленні.