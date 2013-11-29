ЄС надасть Україні 88 мільйонів євро бюджетної підтримки - Мінфін

Про це повідомила журналістам начальник відділу євроінтеграції, співпраці з МВФ, СНД та іншими міжнародними організаціями департаменту боргової та міжнародної фінансової політики міністерства фінансів України Людмила Дмитрієва.

“Ми вчора одержали лист, в якому Єврокомісія підтверджує надання 88 млн. євро бюджетної підтримки. ЄС продовжує підтримку України”, - сказала вона.

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За словами представника Мінфіну, ці кошти будуть одержані на рахунки міністерства наступного року і зараховані до спеціального фонду держбюджету, а потім будуть перераховані на користь одержувачів.

“Це бюджетна підтримка за однією з шести угод із ЄС, які вже є. На стадії підписання ще три. З 160 млн, які ми могли одержати цього року, ми можемо одержати 88 млн. на такі напрями, як усунення технічних бар'єрів у торгівлі, транспорт, екологія, енергетика, управління кордонами”, - сказала Дмитрієва.

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує одержати 1,2 млрд євро від міжнародних фінансових організацій та інституційних інвесторів у 2014 році, зокрема це макрофінансова допомога у розмірі 610 млн. євро і секторальна бюджетна допомога у розмірі 127,8 млн. євро в рамках спільно розробленої Стратегії розвитку системи управління державними фінансами України.

Водночас, основною умовою для одержання макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн. євро є відновлення співпраці з МВФ. Рада директорів МВФ розгляне ситуацію в економіці України в середині грудня, зокрема, на засіданні мають бути обговорені підсумки роботи двох місій МВФ - в другій половині жовтня і 18-19 листопада. Основні вимоги МВФ - майже вдвічі збільшити тарифи на житлово-комунальні послуги для громадян, заморозити зарплати, пенсії, соціальну допомогу на існуючому рівні, істотно скоротити витрати бюджету, ліквідувати пільговий режим оподаткування для сільгоспвиробників, а також низка вимог монетарної політики - залишаються незмінними, і, як заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, неприйнятними для України.