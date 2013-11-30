Лесю Гонгадзе поховають 2 грудня у Львові

Парастас і прощання з покійною Гонгадзе відбудеться у Львові у Преображенській церкві, що на вул. Краківській, повідомила прес-служба Львівської місьради, пише 24tv.ua.

Похорон запланований на 12.00 понеділка, 2 грудня. Тоді процесія від Преображенської церкви відправиться до кладовища в Брюховичах біля Львова.

Леся Гонгадзе (Корчак) була корінною львів’янкою. Вона була матір’ю журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році.