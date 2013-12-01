ЗМІ: Суд таки заборонив акції поблизу Кабміну, Ради та АП

Таке рішення суд ухвалив сьогодні вночі, повідомляє Радіо Свобода.

Київська міська державна адміністрація 30 листопада звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з проханням заборонити проведення масових акцій на майдані Незалежності, Європейській площі, а також біля центральних органів державної влади.

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Обмеження права громадян на мирний протест «пов’язане з необхідністю продовжити роботи зі встановлення новорічної ялинки та підготовку до встановлення Новорічно-різдвяного селища», стверджує столична влада.

У переліку місць, де заборонені масові акцї, немає парку Шевченка і Михайлівської площі, які опозиційні політики називають відправними точками протестів 1 грудня.

На вулиці Банковій у Києві розміщена адміністрація президента, на Грушевського – будинки уряду і Верховної Ради, на Богомольця – міністерство внутрішніх справ.