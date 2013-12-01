В Інтернеті з’явилося відео нападу на харківських інкасаторів

Як передає кореспондент УНІАН, відео з реєстратора припаркованого поруч автомобіля опублікував харківський сайт Городской дозор.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада близько 18:00 невідомий скоїв розбійний озброєний напад на інкасаторський службовий автомобіль, внаслідок чого двоє працівників міліції загинули під час виконання службових обов’язків.

Зловмисник викрав інкасаторський автомобіль. Пізніше авто було знайдене на відстані близько 1,5 км від місця злочину в посадці на окружній дорозі Харкова. В машині знаходилося тіло одного з убитих інкасаторів та інкасаторська сумка з приблизно 100 тис грн. При цьому в інкасаторів, які здійснювали інкасацію ломбарду, були відібрані гроші та дорогоцінності. Приблизна сума збитків – 300 тис грн.