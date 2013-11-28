У Харкові напали на інкасаторів, один міліціонер загинув, доля другого невідома, оголошено перехоплення

Як передає кореспондент УНІАН, напад стався на вулиці командарма Корка поруч із супермаркетом “Класс”.

За словами очевидців, які зібралися поруч із місцем події, напад стався близько 16.40. Зараз на вулиці командарма Корка лежить тіло, накрите полотном.

Прилеглу територію очепили співробітники міліції. Вулиця командарма Корка перекрита працівниками ДАІ.

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Як повідомили в МВС пізніше, нападники на інкасаторів зникли з місця злочину, захопивши службовий автомобіль міліціонерів.

За даними міліції, інформація про те, що невідомі особи вчинили збройний напад на вулиці Командарма Корка, надійшла від оператора “102” сьогодні близько 18.00.

За попередньою інформацією, зловмисники заволоділи інкасаторським автомобілем Hyundai Tucson з державними номерами 2117-18 на синьому кольорі та зникли з місця злочину в невідомому напрямку.

Потім стало відомо, що на місці пригоди загинув водій. Один з міліціонерів, ймовірно, залишився в автомобілі, який захопив нападник. Третій міліціонер живий, однак його місце знаходження та статус є таємницею слідства.

Також відомо, що інкасаторський автомобіль зник у напрямку виїзду з м. Харкова до кордону з РФ. По області введено план перехоплення “Сирена” з метою виявлення викраденого автомобіля та нападника.

На місці злочину зброю не виявлено. Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На місці злочину працюють експерти.