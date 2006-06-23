Пасажирський літак “Харків-Стамбул” здійснив аварійну посадку

У четвер о 8.20 в аеропорту Харкова здійснив аварійну посадку літак “DC-9” авіакомпанії “Українсько-середземноморські авіалінії”, який виконував рейс “Харків-Стамбул”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, у літака відмовила система кондиціювання. На борту літака перебували 48 пасажирів та 7 членів екіпажу. Люди не постраждали.