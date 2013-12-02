В Івано-Франківській області оголошено загальний тижневий страйк

За його словами, цілий тиждень триватиме страйк і відбуватимуться мітинги страйкуючих.

Попович також закликав держслужбовців через вікна повикидати із своїх кабінетів портрети Президента України Віктора Януковича.

До страйку приєдналися виші Івано-Франківська, які прийшли на віче разом із своїми ректорами.

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Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус запевнив присутніх, що в Івано-Франківську міліція з народом і не буде чинити тиску на протестувальників.

Це повідомлення учасники заходу сприйняли скандуванням «Молодці!».

Голова облради Василь Скрипничук повідомив, що не підтримала акцію протесту з усіх місцевих рад Прикарпаття лише Косівська райрада.

На цю інформацію віче відреагувало вигуками «Ганьба!».

На зібранні також виступили перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський та інші.

Сьогодні о 15.00 страйковий комітет планує зустрітися з підприємцями, а о 18.00 на Вічевому майдані збереться загальноміське віче.