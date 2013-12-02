Україна і ЄЕК 18 грудня обговорять питання врегулювання торгових проблем з РФ

Питання врегулювання торгових питань між Україною і країнами Митного союзу, зокрема з Росією, будуть обговорені в ході третього засідання «Діалогу з торгових питань», яке пройде в Москві 18 грудня.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Засідання проводитимуть міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепнєв і міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.

На сьогодні в уряді України йде активна підготовка до засідання і за його підсумками очікується зняття деяких проблемних питань у торгових відносинах між Україною і Росією.

"Думаю, що деякі проблеми будуть вирішені", - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, «Діалог з торгових питань» засновано рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.

Перше засідання Діалогу було проведене в Москві в листопаді 2012 р.