Україна і ЄЕК 18 грудня обговорять питання врегулювання торгових проблем з РФ
В уряді сподіваються на подолання проблем з Росією.
Питання врегулювання торгових питань між Україною і країнами Митного союзу, зокрема з Росією, будуть обговорені в ході третього засідання «Діалогу з торгових питань», яке пройде в Москві 18 грудня.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.
Засідання проводитимуть міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепнєв і міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов.
На сьогодні в уряді України йде активна підготовка до засідання і за його підсумками очікується зняття деяких проблемних питань у торгових відносинах між Україною і Росією.
"Думаю, що деякі проблеми будуть вирішені", - зазначило джерело.
Як повідомляв УНІАН, «Діалог з торгових питань» засновано рамках «Меморандуму про співпрацю з питань торгівлі між Євразійською економічною комісією і урядом України», який було підписано у вересні 2012 року.
Перше засідання Діалогу було проведене в Москві в листопаді 2012 р.