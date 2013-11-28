До грудня поставки "Рошен" в Росію відновляться
12:26, 28 листопада 2013Суспільство
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Відповідна домовленість була досягнута в ході візиту до Москви глави Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.
Перевірки "Рошена" Росією закінчені
Українська кондитерська корпорація «Рошен» відновить поставки своєї продукції на російський ринок, що були припинені цього літа з метою проведення перевірок якості, до 1 грудня поточного року.
Про це в ході прес-конференції в УНІАН заявив керівник Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орехов.
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Він повідомив, що відповідна домовленість була досягнута в ході його візиту до Москви і проведення переговорів з керівництвом Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Російської Федерації (Росспоживнагляд).
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