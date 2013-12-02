У Львові попрощалися з Лесею Гонгадзе
22:05, 02 грудня 2013Суспільство
2913 0
Сьогодні у Львові попрощалися із Лесею Гонгадзе - матір’ю вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, яка померла вночі 30 листопада після тяжкої хвороби.
Леся Гонгадзе померла вночі 30 листопада після тяжкої хвороби / Фото : Світ24
Як повідомляє Радіо «Свобода», в церкві Преображення Господнього, де відбулось прощання з покійною, зібралося дуже багато людей, щоб віддати їй останню шану.
На тему: У Львові померла Леся Гонгадзе
У Лесі Гонгадзе було онкологічне захворювання, вона відмовилась від операції, від лікування у шпиталі.
Поховали Лесю Гонгадзе на міському цвинтарі у Брюховичах. Це було її рішення ще за життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter