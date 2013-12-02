У Львові попрощалися з Лесею Гонгадзе

Як повідомляє Радіо «Свобода», в церкві Преображення Господнього, де відбулось прощання з покійною, зібралося дуже багато людей, щоб віддати їй останню шану.

На тему: У Львові померла Леся Гонгадзе

У Лесі Гонгадзе було онкологічне захворювання, вона відмовилась від операції, від лікування у шпиталі.

Поховали Лесю Гонгадзе на міському цвинтарі у Брюховичах. Це було її рішення ще за життя.