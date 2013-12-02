У Львові попрощалися з Лесею Гонгадзе

22:05, 02 грудня 2013
Суспільство
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Сьогодні у Львові попрощалися із Лесею Гонгадзе - матір’ю вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, яка померла вночі 30 листопада після тяжкої хвороби.

леся гонгадзе / Фото : Світ24

Як повідомляє Радіо «Свобода», в церкві Преображення Господнього, де відбулось прощання з покійною, зібралося дуже багато людей, щоб віддати їй останню шану.

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У Лесі Гонгадзе було онкологічне захворювання, вона відмовилась від операції, від лікування у шпиталі.

Поховали Лесю Гонгадзе на міському цвинтарі у Брюховичах. Це було її рішення ще за життя.

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