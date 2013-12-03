У Москві прощаються з Юрієм Яковлєвим

З Арбату тягнуться люди з квітами, щоб попрощатися з улюбленим артистом і проводити його в останню дорогу. Труну з тілом встановлено на основній сцені театру імені Вахтангова, нагорі на сцені портрет Юрія Яковлєва, передає РІА Новости.

Найпершим попрощався художній керівник театру Рімас Тумінас . Основну публіку поки не запускають, хоча черга вже стоїть біля входу в театр.

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Юрій Яковлєв народився 25 квітня 1928 року в Москві в сім'ї юриста. Навчався у вечірній школі, працював помічником механіка в гаражі. У 1952 році закінчив Театральне училище імені Щукіна (курс актриси Цецилії Мансуровой). З 1952 року - актор Державного академічного театру імені Євгенія Вахтангова.

На сцені театру Яковлєвим зіграно більше 70 ролей. У кіно актор почав зніматися з 1956 року. Слава прийшла до нього в 1958 році, коли він зіграв князя Мишкіна в кіноверсії «Ідіота» Федора Достоєвського, знятій режисером Іваном Пир'євим. Послужний список артиста нараховує більше 100 ролей у театрі й кіно. Серед найбільш відомих його робіт - роль Івана Грозного у фільмі «Іван Васильович змінює професію», Іполита з «Іронії долі, або З легким паром! » та інші.