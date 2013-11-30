Помер актор Юрій Яковлєв

На 86-му році життя в Москві помер видатний актор театру і кіно, Народний артист СРСР Юрій Яковлєв. Про це ІТАР-ТАРС повідомив директор театру ім.Вахтангова, в якому артист пропрацював все життя.

За словами директора театру Кирила Крока, Яковлєв помер у лікарні.

"Юрія Васильович знепритомнів і його вирішили відправити у клініку", - повідомив Крок.

Про час і місце похорону актора буде повідомлено додатково.

Юрій Яковлєв народився в Москві в 1928 році. У 1952 році він закінчив Щукінське училище і почав грати в театрі Вахтангова. Всього за 51 рік роботи в театрі він зіграв понад 30 ролей. Останньою з них стала роль Петра Соріна у виставі «Чайка» по одночасної п'єсою Антона Чехова.

Яковлєв також зіграв більше 70 ролей в кіно. У число найбільш відомих його кіноробіт входять ролі у фільмах «Іван Васильович змінює професію», «Гусарська балада», «Іронія долі, або з легким паром» і «Кін-дза-дза» .