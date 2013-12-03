Громадянам Туреччини дозволити перебувати в Україні без віз 60 днів

Про це йдеться в указі від 3 грудня, оприлюдненому на офіційному сайті Президента.

«Установити безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Турецької Республіки, якщо термін їх безперервного перебування в Україні не перевищує 60 днів від дати їх в'їзду, а загальний термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - йдеться у документі.

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Президент також доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із цього указу.

Як зазначається, указ підписано «з метою розвитку та практичної реалізації принципів стратегічного добросусідського партнерства між Україною і Турецькою Республікою, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня в Анкарі після Третього засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою Янукович заявив, що Україна може збільшити термін безвізового перебування для громадян Туреччини мінімум до 60 днів.

“Сьогодні з боку Туреччини - 60 днів, з боку України - поки 30. Але найближчим часом буде 60, не менше”, - сказав Янукович.