Юань випередив євро в списку найпопулярніших валют світу

Про це 3 грудня повідомило Bloomberg з посиланням на відомості Співтовариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT). На даний час юань поступається лише долару США, пише Lenta.ru.

За інформацією організації, в жовтні юань використовувався в 8,66 відсотка зовнішньоторговельних операцій (із залученням акредитивів і інкасових доручень ), в той час як євро - лише в 6,64 відсотка. Найбільш активно юані в угодах використовували в Китаї, Гонконгу, Сінгапурі, Німеччині та Австралії. На материковий Китай припадає 59 відсотків угод, номінованих в юанях. На Гонконг - 21 відсоток, а замикає трійку Сінгапур з 12 відсотками. За два відсотки припадають на ФРН і Австралію.

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Більш активне використання юаня в агентстві пов'язали з послабленням контролю китайської влади над курсом своєї валюти. Наприкінці листопада Народний банк Кітаязаявіл, що не збирається нарощувати золотовалютні резерви країни, які склали у вересні 3,66 трильйона доларів.

У жовтні Китай домовився з Великобританією і Сінгапуром про прямі валютних торгах. У тому ж місяці стало відомо, що Пекін і Брюссель схвалили своп- угоди обсягом у 350 мільярдів юанів.