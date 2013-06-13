У Лондоні різко зросла кількість операцій в китайських юанях

Згідно з доповіддю, опублікованою в Лондонському сіті, Лондон займає все більш помітну позицію в ході інтернаціоналізації юаня, повідомляє Сіньхуа.

У доповіді йдеться, що в минулому році обсяг фінансування в юанях при імпорті та експорті на лондонських підприємствах збільшився приблизно на 100% порівняно з 2011 роком, досягнувши 33,6 млрд юанів (1 дол США коштує приблизно 6,12 юаня).

Розмір акредитивів в юанях і забезпечення інших кредитів виріс в 14 разів і досяг 4,7 млрд юанів.

Дані також показують, що минулого року мав місце бурхливий розвиток операцій в юанях на міжбанківському грошовому ринку в Лондоні. Юаневі інструменти, які могли бути здані в експлуатацію, і обсяг готівкових операцій в юанях збільшилися на 240%, щоденний обсяг угод - близько 2,5 млрд дол