Україна посіла 102 місце зі 135 за рейтингом благодійності

У Світовому рейтингу благодійності, складеному Британською благодійною організацією Charity Aid Foundation (CAF), цього року Україна посіла 102 місце. Загалом у рейтингу - 135 країн світу.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації благодійників України, посилаючись на опублікований Світовий рейтинг благодійності www.cafrussia.ru.

Як зазначається, це найвищий показник України за всю історію рейтингу (він оприлюднюється вчетверте).

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Опублікований Світовий рейтинг благодійності віддзеркалює стан благодійності у світі за 2012 рік. Як і в минулі роки, рівень благодійності країн світу оцінювався за трьома критеріями: грошові пожертви у благодійні організації, участь громадян у благодійності як волонтерів та надання допомоги незнайомим людям, які її потребують.

До складових показника благодійності входили: рівень надання допомоги нужденним – Україна зайняла 112 місце (разом із Болгарією); рівень грошових пожертв у благодійні організації – Україна посіла 122 місце (такий показник має ще низка країн – Бенін, Коморські острови, Демократична Республіка Конго, Литва, Малі та Палестинські території); рівень участі громадян у волонтерській роботі – в України 26 місце (разом із Казахстаном, Монголією та Великою Британією).

“Те, що Україна поступово піднімається у рейтингу CAF, є наочною демонстрацією того, що збільшується обсяг, рівень, якість нашої благодійності, що вона стає все більш системною, ефективною і дієвою”, – зазначив президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук.

Перша десятка Світового рейтингу благодійності виглядає так: лідер – США, на другій позиції – Канада, Нова Зеландія та Мьянма, на п’ятому місці – Ірландія, далі йдуть Велика Британія, Австралія, Нідерланди, Катар і Шрі-Ланка.

“З показників рейтингу випливає, що у 2012 році, на фоні зниження темпів глобального економічного росту, благодійність продемонструвала зростання. Середня частка населення світу, яке жертвує гроші на благодійність, займається волонтерською роботою та допомагає напряму, збільшилася, порівняно з 2011-м. Зокрема, зріс показник підтримки нужденним – у 2012 році їм допомагали на 200 мільйонів людей більше, ніж у 2011-му. Зріс і показник волонтерської роботи, і це відбулося за рахунок залучення до волонтерства молоді”, - говориться в повідомленні.