Україна потрапила до трійки найбідніших країн Європи

Рейтинг країн Європи за рівнем достатку був оприлюднений міжнародною компанією GFK, яка досліджувала купівельну спроможність громадян цих держав за останній рік.

Експертами бралося до уваги, скільки коштів отримує кожен житель країни протягом року після виплати всіх податків. Передбачалося також, що з цієї суми необхідно сплатити також комунальні послуги, громадський транспорт, купівлю продуктів харчування та інші життєві потреби.

До порівняльної таблиці потрапили 42 держави. Як повідомляється в дослідженні, в середньому купівельна спроможність населення зазначених країн становить 12890 євро на рік на кожного жителя.

Однак реальний розрив між країнами, що зайняли перші рядки рейтингу, і останні, просто колосальний. Наприклад, перше місце за купівельною спроможністю з великим відривом зайняв Ліхтенштейн - з показником в 58 848 євро. На другому і третьому місцях відповідно розташувалися Швейцарія (36 351 тисяч) і Норвегія (31 707 тисяч).

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У Німеччині (8 місце ) кожен житель може витратити в середньому 20 621 евро. Польща виявилася більш ніж удвічі багатшою за Україну. У середньому поляк може витратити на рік 5870 євро, тоді як в Україні цей показник становить 2206 євро. Білоруси також виявилися трохи багатшими нас - у них показник купівельної спроможності складає 2326 євро. У найбіднішій країні Європи Молдові цей показник становить 1284 євро.