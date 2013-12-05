На Закарпатті оголосили штормове попередження на 6 грудня

У Закарпатській області на 6 грудня оголосили штормове попередження з приводу дуже сильного снігу.

Про це УНІАН повідомили у Закарпатському центрі з гідрометеорології.

За повідомленням Гідрометцентру, вночі 6-го грудня по Закарпатській області очікується сильний, місцями дуже сильний сніг.

Крім того, очікується, що пройдуть хуртовини, на дорогах та перевалах спостерігатиметься ожеледиця, снігові замети. Вітер південно-західний 9-14 м/с, місцями 19-24 м/с.

З огляду на такі складні погодні умови управління ДСНС України у Закарпатській області звернулося до водіїв з проханням, за можливості, утриматися від подорожей, особливо з дітьми.

«Ми також просимо при подорожах через перевали обов’язково обладнати колеса автомобілів ланцюгами проти ковзання. Без них у період поганих погодних умов (сильний сніг, хуртовини, ожеледиця, вітер 15-20 м/с) їздити дуже небезпечно», - уточнила речниця Управління ДСНС України у Закарпатській області Наталія Батир.

Вона також повідомила, що на Яблунецькому та Абранському перевалах у Карпатах (перевали, що з’єднують Закарпатську та Львівську області) уже працюють в цілодобовому режимі два пункти обігріву, де водії зможуть зігрітися, відпочити, отримати гарячий чай та, в разі необхідності, іншу допомогу.