У Приватбанку спростували чутки про обмеження на обмін валюти

Ніяких обмежень на обмін валюти не встановлювали, заявили у Приватбанку, пише ТСН.ua

Вчора, 5 грудня, окремі інтернет-видання поширили інформацію, що, начебто, в обмінниках банку продають не більше $ 100 в одні руки. Мовляв, усе через підвищений попит останніх днів та, як наслідок, дефіцит іноземної готівки.

У Приватбанку цю інформацію спростували та зазначили: усі відділення як в Україні, так і за її межами вільно продають валюту в межах, визначених законодавством лімітів для кожного з цих відділень.

"Більше року тому Національний банк встановив правила, за якими здійснюються валютообмінні операції. Є обмеження - 150 тис. грн можна поміняти за один день. Ці правила є, вони діють, вони діють і в нашому банку, тобто сьогодні можна поміняти 150 тис. грн за один день", - повідомив голова правління банку Олександр Дубілет.

На його думку, для побутових потреб цієї суми більш ніж достатньо. Великі суми готівкою можуть використовувати для тіньових схем, тому НБУ таким чином з цим бореться, зазначив банків.

Він також зазначив, що з усіх відділень і 8133 банкоматів "Приватбанку" не працюють лише кілька - у Києві. Не вдається поки налагодити роботу двох банкоматів у центрі столиці. Як пояснив Дубілет, до них не можуть пройти інженери.

"Я вважаю, що інфраструктура працює", - наголосив голова правління банку.

Нагадаємо, що курс долара в українських обмінниках продовжує зростати. Курс продажу досяг рівня 8,263 грн/$.