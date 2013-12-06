У КМДА сподіваються таки поставити ялинку на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання.

“Новий рік ніхто не відміняв. У нас в кожному районі є новорічна ялинка, яка готується. Скоріш за все, організація святкових заходів буде пов’язана з організацією в районах.

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Що стосується ялинки на Майдані, я все таки маю надію, що політики вирішать питання, і воно буде до Нового року політично врегульовано, цивілізовано врегульовано. І ми потім порадимось спільно з усіма, що робити далі”, - сказав голова столичної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан на Майдані Незалежності у Києві. Приводом для розгону стали роботи комунальних служб для встановлення новорічної ялинки.

Вдень 30 листопада під охороною трьох сотень правоохоронців ялинку почали монтувати. На гранітних плитах Майдану ще можна було побачити не змиту кров постраждалих від нічного штурму учасників Євромадану.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь більш як півмільйона осіб. Мітингувальники, які прийшли у центр Києва, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

За ніч з 1 на 2 грудня у Києві учасники акції протесту проти дій влади звели навколо Майдану Незалежності барикади. Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки і залізні щити.

4 грудня в інтерв'ю журналістам заступник голови КМДА Віктор Корж розповів, що влада Києва розглядає варіант купівлі живої ялинки, яка стане головною новорічною ялинкою країни 2014 року.

За його словами, влада столиці вирішила у зв'язку з нинішньою ситуацією в столиці, пов'язану з акціями протесту, все ж не відмовлятися від новорічних заходів та встановлення головної ялинки. У зв'язку з цим прийнято рішення звернутись до киян і порадитись з ними щодо оптимального варіанту встановлення новорічної ялинки країни, яка би всіх об'єднала.