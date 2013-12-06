У Запоріжжі на Євромайдані встановили «ялинку протесту»

Як передає кореспондент УНІАН, четвертий вечір майдану в центрі Запоріжжя сьогодні завершився флешмобом протесту: учасники акції запустили в небо дві сині кульки з портретами президента Януковича і прем`єра Азарова, пояснивши, що таким чином відправляють перших осіб держави «з Землі на Марс».

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«Ми відправляємо керівників України до марсіян. Їм там буде краще, нехай вони відлітають від нас», - прокоментували запуск кульок учасники флешмобу.

В ході акції ними перед будівлею Запорізької ОДА сьогодні так само було встановлено «ялинку протесту» - ялинку, на яку будь-який бажаючий: учасник акції або випадковий перехожий міг повісити записку з новорічними побажаннями представникам центральної влади, представників влади Запорізького регіону, а також правоохоронним органам України і Запоріжжя.

Учасники запорізького євромайдану, як і в попередні дні запевнили, що їхня акція - безстрокова і має на меті імпічмент для президента Януковича, відставку Кабміну і залучення уваги громадськості до протиправних дій влади, яка жорстоко розігнала Євромайдан у Києві.