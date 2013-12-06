В Україні на завтра синоптики обіцяють сніг та хуртовини

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-28 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, в Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла; в Карпатах протягом доби 5-10° морозу.

У Київській області завтра вночі невеликий, вдень помірний сніг; хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі невеликий, вдень помірний сніг; хуртовина. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.