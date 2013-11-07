Золотовалютні резерви НБУ продовжують "худнути"

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) на 1 листопада 2013 року становили 20,632 млрд дол., що на 4,65%, або на 1,007 млрд дол. менше від показника на 1 жовтня в 21,639 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

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За інформацією НБУ, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 15,95%, або на 3,914 млрд дол.