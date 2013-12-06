У КМДА проконтролювали хід реконструкції проспекту Перемоги

Перша черга реконструкції проспекту Перемоги завершена і здана в експлуатацію згідно з графіком. Зараз проводяться роботи щодо підготовки до другого етапу реконструкції, який розпочнеться навесні наступного року. Про це йшлося у ході інспекційної поїздки голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова на місце реконструкції.

У ході першого етапу проїжджа частина проспекту на ділянці від кемпінгу «Пролісок» до Святошинського шляхопроводу була покрита трьома шарами найсучаснішого зносостійкого асфальтового покриття. Також уздовж проспекту обладнана велосипедна доріжка. Крім того, були оновлені бар'єрна огорожа, освітлення, підлога, стіни і сходи восьми підземних переходів, розташованих на реконструйованому відрізку дороги.

«З літа виконано третину всього обсягу реконструкції. Відремонтовано понад 4 кілометрів дороги. І це в умовах складної фінансової ситуації», – сказав Олександр Попов.

На тему: Реконструкція проспекту Перемоги в Києві обійшлася вже в 130 мільйонів гривень

Крім того, виконано підготовчі роботи для початку другої частини реконструкції. Зокрема, покладено перший шар асфальтобетону на ділянці проспекту Перемоги від ст. м. «Святошин» до ст. м. «Нивки» (близько 24 тис. кв. м), проведено основний комплекс робіт з капремонту шляхопроводу на перетині пр. Перемоги та пр. Академіка Палладіна.

Голова КМДА оглянув також експериментальний зупиночний комплекс, який встановив на перетині пр. Перемоги та пр. Академіка Вернадського приватний підприємець. Він виконаний з нержавіючої сталі і декоративного скла, обладнаний рідкокристалічним екраном і лавкою з підігрівом. Зараз у КМДА вивчається доцільність встановлення подібних комплексів і в інших районах міста.

«Такі комплекси коштують дорожче звичайних зупинок, але вони не вимагають постійних витрат під час експлуатації, та й киянам подобаються більше», – сказав голова КМДА.