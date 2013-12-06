Реконструкція проспекту Перемоги в Києві обійшлася вже в 130 мільйонів гривень

На реконструкцію проспекту Перемоги у Києві вже витрачено 130 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА Олександр Попов сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам після ознайомлення з ходом виконання робіт.

“Ми зробили третину проспекту Перемоги. Це більш як 3 км. Одночасно з реконструкцією проїжджої частини проводилися роботи з реконструкції і пішохідної дороги та підземних переходів”, - сказав Попов.

За його словами, місто розраховуватиметься за виконані роботи “в основному” у 2014 році.

“Практично, компанія, яка працює тут, кредитує місто, виконуючи роботи за свої обігові кошти”, - сказав Попов.

Він оглянув пілотний варіант зупинки громадського транспорту, що встановлено на зупинці “Академіка Вернадського” по проспекту Перемоги, яка виготовлена та встановлена київською компанією за свої кошти.

Як зазначив голова КМДА, влада міста вивчатиме питання щодо встановлення таки зупинок в місті, оскільки столиця потребує оновлення зупинкових комплексів на сучасніші й технологічніші. Зокрема, на зразку зупинки є телевізор, а також передбачена можливість через сучасні засоби зв'язку передавати пасажирам інформацію, коли саме на цю зупинку прибуде тролейбус чи автобус, який рухається маршрутом.

На тему: На київській Шулявці може з’явитися триярусна розв’язка

“Ми продовжуємо працювати і в наступному році виконаємо не менший обсяг робіт”, - сказав Попов, коментуючи реконструкцію проспекту Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція проспекту Перемоги розпочалась навесні цього року. За інформацією КМДА, в рамках реконструкції проспекту буде прокладено три шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини на 11,5 км траси. До кінця цього року планується завершити ремонтні роботи на ділянці довжиною 3,6 км. Повністю реконструкцію просп. Перемоги завершать у грудні 2014 року. Крім заміни дорожнього покриття, реконструюють 17 підземних переходів, близько 150 тис. кв. м тротуарів та влаштують велодоріжки.