Завтра в Україну прийде справжня зима з хуртовинами та ожеледицею

Завтра, 8 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентру, в Криму очікується помірний сніг та мокрий сніг, на Південному узбережжі з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

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В Україні вночі повсюди, вдень місцями хуртовини, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла (на півдні Криму та Одещини вдень до 5° тепла); в Карпатах протягом доби 8-13° морозу.

У Києві та області очікується невеликий сніг. Температура вночі та вдень на Київщині коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла. У Києві температура вночі та вдень 0-2° морозу.