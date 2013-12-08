На Харківщині у пожежі в будинку загинуло двоє людей

Як повідомили УНІАН у Головному управління ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася вчора, 7 грудня, близько 2.50.

До місця виклику прибув районний пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС. Рятувальники відразу приступили до гасіння вогню. Загальна площа пожежі складала близько 65 кв.м.

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Пожежу було ліквідовано о 3.40. На місці події було знайдено тіла двох загиблих: господарка оселі 1958 року народженні та її син 1981 року народження.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.