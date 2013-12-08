На Харківщині у пожежі в будинку загинуло двоє людей
11:12, 08 грудня 2013Суспільство
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У селі Іванчуківка Ізюмського району Харківської області внаслідок пожежі у приватному загинуло двоє осіб.
Внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло двоє осіб
Як повідомили УНІАН у Головному управління ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася вчора, 7 грудня, близько 2.50.
До місця виклику прибув районний пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС. Рятувальники відразу приступили до гасіння вогню. Загальна площа пожежі складала близько 65 кв.м.
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Пожежу було ліквідовано о 3.40. На місці події було знайдено тіла двох загиблих: господарка оселі 1958 року народженні та її син 1981 року народження.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
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