До України не пускають білорусів - правозахисники

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини з посиланням на інформацію активістів.

За їхніми даними, вдень 7 грудня всі пасажири рейсового автобусу Гомель-Чернігів, в якому їхали білоруські активісти, були затримані в пункті пропуску через державний кордон «Нові Яриловичі».

Як стверджує активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Максим Вінярський, українські прикордонники провели «співбесіду, інструктаж» білорусів, а після того, як вони поспілкувалися з усіма пасажирами і “взяли підписку про неучасть у масових заходах”, до автобуса підійшов наряд з собакою.

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За словами активіста, під час обшуку автобуса під одним із сидінь було виявлено наркотики. Затримано молодого чоловіка, який сидів на цьому місці. Це - представник молодіжної організації «Альтернатива» Дмитро Сільченко. Свою провину молодий чоловік заперечує.

«Станом на 10.00 8 грудня громадяни Білорусі та України вже майже добу знаходяться на кордоні. Це звичайний рейсовий автобус Гомель-Чернігів, в ньому зовсім різні люди», - зазначається в повідомленні.

В той же час, за повідомленням ініціативи ЄвромайданSOS, «ще один автобус, який прямував 7 грудня з Білорусі до Києва на підтримку Євромайдану, зупинила чернігівська ДАІ, в результаті розмов, - попробивані колеса. Люди були вимушені добираються попутками і всіма можливими видами транспорту».

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 21 години автобус з білорусами, який їхав з Мінська до Києва, зупинили в Мар‘їній Горі (Мінська область). Кілька десятків білорусів хотіли відвідати Київ і підтримати учасників Євромайдану. «Консиліум різних служб вирішує, що робити. Подробиць поки що немає», - прокоментувала ситуацію в «Фейсбуку» організатор поїздки Дарина Катковська.