Перед АП стоять не менше тисячі "беркутівців" - агентство

15:41, 08 грудня 2013
Суспільство
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Не менш тисячі бійців «Беркуту» блокують підхід до будівлі адміністрації президента в Києві

Про це повідомляє РІА Новости.

На Банковій вулиці, де розташована будівля адміністрації президента, "Беркут" і демонстрантів розділяють близько 150 метрів. Вихід на Банкову вулицю з Інститутської блокують активісти партії «УДАР» Віталія Кличка. На вільному клаптику між міліцією та демонстрантами перебуває приблизно 15 журналістів, переважно це фотокореспонденти. Мітингувальники на Інститутській вулиці стоять з прапорами України та ЄС, також видно прапор Росії, вони скандують антиурядові гасла.

Нагадаємо, в центрі Києва на Майдані Незалежності в неділю відбувається «всенародне віче», на яке прийшли десятки тисяч людей. Раніше колона демонстрантів почала рух від Майдану Незалежності для блокування урядового кварталу.

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