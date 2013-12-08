Відповідальність за акцію з Леніним взяла на себе "Свобода" - ЗМІ

Про це Мірошниченко заявив Радіо Свобода.

Він заявив, що такі дії є складовою «світоглядної позиції» членів ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, близько 18.00 на бульварі Шевченка у Києві декілька десятків молодиків у масках на обличчях повалили пам'ятник Леніну. Дехто з них тримав прапори партії “Свобода”. Молодики також запалювали фаєри та кидали димові шашки.

На даний час біля пам’ятника перебуває близько тисячі осіб.

На постаменті, де стояв пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка у Києві, встановлено Державний прапор України та червоно-чорний стяг.