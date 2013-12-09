Станція Театральна у Києві відновила роботу
15:59, 09 грудня 2013Суспільство
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Станцію метро ”Театральна” відкрито для пасажирів, на інших двох станціях продовжують шукати вибухівку.
Зараз вона відкрита для пасажирів
Після надходження повідомлення про мінування трьох центральних станцій столичного метро, міліція не виявила вибухівки на станції метро “Театральна” і зараз вона відкрита для пасажирів.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на двох інших станціях - “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” - продовжуються пошуки вибухонебезпечних предметів, які за повідомленням аноніма, начебто можуть там бути.
Водночас, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про закладення вибухових пристроїв.
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