Станція Театральна у Києві відновила роботу

Після надходження повідомлення про мінування трьох центральних станцій столичного метро, міліція не виявила вибухівки на станції метро “Театральна” і зараз вона відкрита для пасажирів.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на двох інших станціях - “Майдан Незалежності” та “Хрещатик” - продовжуються пошуки вибухонебезпечних предметів, які за повідомленням аноніма, начебто можуть там бути.

Водночас, міліція відкрила кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про закладення вибухових пристроїв.