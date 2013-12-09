Батьківщина збирається пікетувати будинок Попова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації "ВО "Батьківщина", "пікетувальники звинувачують Попова у створенні передумов для силового нападу на мирний Євромайдан через його звернення до органів МВС щодо встановлення ялинки та ковзанки та через ініційовані ним заяви до суду щодо заборони використання учасниками мирних протестів приміщень Київради/КМДА".

На тему: На Майдані вирішили розширити периметр блокування урядових установ

Організатори пікету – Київська «Батьківщина» спільно з учасниками Євромайдану.