Міліція розібрала барикади на Круглоуніверситетській

17:50, 09 грудня 2013
Політика
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На вулиці Круглоуніверситетській представники правоохоронних органів відтіснили мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, також вони розібрали захисні спорудження на цій вулиці, щоб могла проїхати комунальна техніка.

Як повідомляв УНІАН, мітингувальники оточені з вулиці Круглоуніверситетської та Лютеранської кордонами правоохоронців у повній амуніції.

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