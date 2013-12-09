Міліція розібрала барикади на Круглоуніверситетській
17:50, 09 грудня 2013Політика
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На вулиці Круглоуніверситетській представники правоохоронних органів відтіснили мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, також вони розібрали захисні спорудження на цій вулиці, щоб могла проїхати комунальна техніка.
Як повідомляв УНІАН, мітингувальники оточені з вулиці Круглоуніверситетської та Лютеранської кордонами правоохоронців у повній амуніції.
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