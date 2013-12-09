Міліція розібрала барикади на Круглоуніверситетській

Як передає кореспондент УНІАН, також вони розібрали захисні спорудження на цій вулиці, щоб могла проїхати комунальна техніка.

Як повідомляв УНІАН, мітингувальники оточені з вулиці Круглоуніверситетської та Лютеранської кордонами правоохоронців у повній амуніції.