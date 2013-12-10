Столиця стоїть в 9-бальних заторах
08:55, 10 грудня 2013Суспільство
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У Києві 9-бальні затори
Незважаючи на те, що на даний момент сніг у столиці не йде, проїзд утруднений через опади, що випали раніше. Вільному проїзду на розчищених дорогах заважають засніжені узбіччя.
На 8:50 Яндекс.Пробки оцінили ситуацію в 9 балів з 10.
Проїзд утруднений по всьому місту, особливо на Окружній, на всіх мостах у бік Правого берега, Червонозоряному, Московському та Повітрофлотському проспектах, бульварі Лесі Українки.
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