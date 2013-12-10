У Маріуполі з банку викрали порожній сейф
09:52, 10 грудня 2013Суспільство
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Грабіжник проник всередину через вхідні двері.
Вчора невідомий пограбував відділення банку на вул. Курчатова в Іллічівському районі Маріуполя.
Про це 0629 повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.
Грабіжник проник в банк, зламавши вхідні двері. За словами співробітників установи, вкрадений був тільки переносний сейф, який виявився порожнім.
В даний час відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення». Співробітники правоохоронних органів встановлюють особу зловмисника і займаються його пошуками.
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