У Маріуполі з банку викрали порожній сейф

Вчора невідомий пограбував відділення банку на вул. Курчатова в Іллічівському районі Маріуполя.

Про це 0629 повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

Грабіжник проник в банк, зламавши вхідні двері. За словами співробітників установи, вкрадений був тільки переносний сейф, який виявився порожнім.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення». Співробітники правоохоронних органів встановлюють особу зловмисника і займаються його пошуками.

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