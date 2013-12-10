На Вінниччині п’яний вітчим до смерті забив 6-річного хлопчика, ще двох дітей госпіталізовано

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, до Іллінецького райвідділу міліції близько першої години ночі надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в одному з будинків села батьки б’ють дитину.

Як розповів перший заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Сергій Вучкан, прибувши на місце виклику, працівники слідчо-оперативної групи міліції побачили на ліжку мертвого 6-річного хлопчика. На його тілі були численні синці та гематоми. Ще двоє дітей віком 2 та 3 років зі слідами побиття були госпіталізовані до районної лікарні. За словами лікарів, їх стан середньої тяжкості. Крім того, діти, на очах яких вбили братика, отримали тяжку психологічну травму.

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Попередньо встановлено, що побої дітям наніс їх вітчим. Випивши вдома з товаришем, господар почав сваритися на жінку та вигнав її з хати. Товариш пішов. Повернутися в будинок жінка не змогла, оскільки двері були замкнені зсередини, та пішла до сусідки. Коли жінка через певний час поверталась додому, то зустріла старшу дочку, яка розповіла, що вітчим свариться і б’є маленьких братиків, а вона встигла втекти з хати.

Після плачу та благань чоловік відчинив двері, на ліжку жінка побачила одного зі своїх синів. Лікарі викликаної нею швидкої допомоги констатували смерть дитини.

Підозрюваного в вбивстві дитини, 28-річного вітчима, міліціонери затримали на місці злочину. Чоловік каже, що був п’яний, і нічого не пам’ятає. Зараз він заарештований. Раніше відбував покарання за крадіжки.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини), яка передбачає покарання - довічне ув’язнення. Наразі триває слідство.

Загиблий хлопчик виховувався у родині, де було шестеро дітей. У цьому році він пішов у перший клас. Директор школи каже, що сім’я бідна, але матір добра доглядала за усіма дітьми. Вони завжди по сезону одягнені, чистенькі, нагодовані, добре навчаються, беруть активну участь у житті школи.