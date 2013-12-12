До бригад невідкладної медичної допомоги звернулося 6 протестувальників - КМДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причини госпіталізації – загострення хронічних хвороб та травма гомілки.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

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Як повідомляв УНІАН, станом на вчора в лікарнях, що підпорядковані Департаменту хорони здоров’я КМДА, наразі перебувають 53 особи з числа учасників акцій протесту в столиці.

Кількість постраждалих у нічній зачистці Майдану в ніч з 10 на 11 грудня станом на 18.00 вчоранього дня скалала 44 особи, з яких було госпіталізовано 20.