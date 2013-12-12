Україна ратифікує Угоду про повітряне сполучення з Великобританією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, відповідне розпорядження про схвалення проекту закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про повітряне сполучення» у четвер, 12 грудня, ухвалив Кабінет міністрів.

Згідно з повідомленням, нормативний акт, розроблений Мінінфраструктури і Державіаслужбою для набрання чинності угодою, підписаною 21 листопада 2011 року, буде подано на ратифікацію у Верховну Раду.

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«Угода зі Сполученим Королівством відкриває для українських авіаперевізників нові можливості здійснення польотів в одну з найважливіших і цікавих країн ЄС, а для пасажирів створює умови для більш широкого і вільнішого вибору авіакомпаній, рівня послуг і цін на ці подорожі", - зазначив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

У свою чергу, міністр інфраструктури України Володимир Козак підкреслив, що підписання цієї угоди відкриває нові можливості для розвитку міжнародних відносин і співпраці.

«Схвалення проекту закону і ухвалення відповідного розпорядження дозволить забезпечити створення і функціонування надійного правового механізму міжнародного рівня для реалізації і активізації процесу двосторонніх міждержавних зв'язків між Україною і Великою Британією, що сприятиме розвитку співпраці у сфері авіаційного транспорту, подальшому розширенню географії польотів українських авіакомпаній», - сказав він.

При цьому міністр додав, що реалізація положень угоди не вимагає фінансування з державного або місцевих бюджетів України.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України розраховує підписати декларацію про єдиний авіаційний простір з Європейським Союзом до кінця 2013 року.