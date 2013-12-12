"Відкрите небо" з ЄС запрацює з літа 2015 року

«Починаючи з літньої навігації 2015 будь-яка європейська авіакомпанія зможе прилітати в будь-який український аеропорт, так само як і українські авіакомпанії зможуть прилітати в будь-який європейський аеропорт. Це створить конкуренцію, що дозволить підвищити якість авіапослуг і знизить вартість перельотів», - цитує прес -служба Вілкула.

У повідомленні наголошується, що спрощення цього режиму стало можливим завдяки парафування угоди між ЄС і Україною про спільний авіаційний простір та про «Відкрите небо» у Вільнюсі на саміті Східного партнерства.

«Приєднання України до цього проекту фактично створить додаткові можливості для відкриття рейсів на нових напрямках як для українських, так і зарубіжних авіакомпаній. Це і є практична євроінтеграція України», - цитує прес-служба віце-прем'єра.

Прес-служба також нагадала, що завдяки модернізації авіаційної сфери України отримала першу категорію безпеки Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA) , що дозволить українським авіаперевізникам розширити географію польотів до США , а також спростить процедуру отримання прав на польоти в Канаду , Австралію і Японію.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня 2013 набула чинності Угода про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) між ЄС та Україною. Відповідно до Угоди Україна отримує можливість залучатися до програм розробки, розгортання та застосування європейської супутникової системи Galileo.

27 листопада в Брюсселі віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та віце-президент Єврокомісії - єврокомісар з питань промисловості та підприємництва Антоніо Таяні підписали Спільну заяву про старт проекту ЕГНОС . У його рамках передбачено виділення Єврокомісією технічної допомоги в розмірі 5 млн євро для підвищення якості супутникової навігації на території України. Передбачається, що на ці кошти будуть придбані три станції RIMS - базові станції моніторингу , що визначають координати кожного супутника диференціальної корекції , а також здійснюють безперервне стеження за всіма супутниками NAVSTAR і ГЛОНАСС.