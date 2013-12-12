Більше 60% українських підприємців не можуть оцінити перспективи інтеграції з ЄС чи МС

Про це заявив директор Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Володимир Панченко на міжнародній конференції в Києві.

«Результати опитування про очікування підприємців від підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС свідчать про низьку обізнаність вітчизняних виробників – більш як 60% чули про проекти угод між Україною і ЄС, а також Україною і Митним союзом, проте не знають детально цих проектів, а тому не можуть об'єктивно оцінити загрози і переваги від євроінтеграції або інтеграції з МС», - сказав він.

Експерт відзначив, що для використання усіх переваг Угоди про асоціацію український бізнес має займати активну позицію і ретельно аналізувати, як кожне положення цієї угоди вплине на їх діяльність. Він представив результати дослідження МЦПД і низку рекомендацій для бізнесу, зокрема щодо розробки програм розвитку окремих галузей економіки з урахуванням можливостей в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Також експерт сказав, що Угода про асоціацію з ЄС є достатнім інструментом для модернізації економіки України. «Угода недосконала, має багато недоліків. Але дії нашого уряду щодо Угоди про асоціацію можна порівняти з діями лікаря, який вирішив лікувати нежить шляхом ампутації голови», - додав Панченко.

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Присутні на конференції заступник голови спостережної ради МЦПД Юрій Єхануров і асоційований старший дослідник з питань зовнішньої політики ЄС Центру вивчення Європейської політики (Брюссель, Бельгія) Майкл Емерсон спільно заявили, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС найближчим часом є виключно важливим для України.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства», що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію на Майдані Незалежності в Києві, що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участю понад півмільйона осіб у столиці і мітингами в інших великих містах країни.