У Києві вирішили обговорити переваги і ризики вільної торгівлі з ЄС

Київська міська влада ініціювала обговорення переваг і ризиків вільної торгівлі з Євросоюзом для економіки столиці України. Взяти участь у дискусії запросили членів Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва.

- Київ - це місто, де створюється кадровий і економічний потенціал країни, де зосереджені провідні високотехнологічні виробництва, від стану яких залежить добробут людей. Тому Київ не може не відчути всіх плюсів і мінусів євроінтеграційних процесів, - підкреслив, відкриваючи засідання Ради, голова КМДА Олександр Попов.

Попов зазначив, що робота над програмою євроінтеграції ведеться Україною активно і на всіх рівнях.

- Я був членом Кабінету міністрів у 2007-2010 роках. Вже тоді Уряд дуже багато працював над програмою євроінтеграції - це було державне завдання. Було пройдено значний шлях з приведення нашого законодавства і нормативної бази до європейських зразків. Ця робота не переривається, і київська влада, зі свого боку, теж вдосконалюється, щоб мати можливість керувати на сучасному рівні відповідно до демократичних принципів. У нас багато партнерів в Європі, ми впроваджуємо їх досвід, - зазначив Попов.

На думку глави міської влади, в Києві правильність європейського вектора в зовнішній політиці країни не викликає сумнівів.

- Я переконаний, що у нас має бути європейське майбутнє. Однак потрібно віддавати собі звіт в тому, у що обійдеться нашій економіці впровадження євростандартів на нинішньому етапі, коли є серйозні труднощі, в тому числі, з наповненням бюджету. Ми повинні обговорити всі складові євроінтеграції, щоб найкращим чином використовувати європейські перспективи, - сказав Олександр Попов.

На засіданні Ради директорів підприємств, установ та організацій Києва було затверджено Звернення до Президента України. Учасники Ради вимагають від Президента та Уряду адаптувати вітчизняну економіку до умов вільної торгівлі з ЄС і мінімізувати вплив на внутрішню соціально-економічну ситуацію в державі.