ЗМІ: У КМДА провокатор з ножем напав на "майданівця"

Сьогодні ввечері в будівлі Київської міської держадміністрації виявили двох провокаторів, повідомляє Сегодня.

Один з них кинув на підлогу вогнегасник; це викликало схожий на вибух звук. Другий, вимахуючи ножем, спробував поранити охоронця зі «Штабу революції». На щастя, його врятувала товста куртка, яку зловмисник тільки розрізав.

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Обох провокаторів вивели з будівлі, після чого вони втекли.