ЗМІ: У КМДА провокатор з ножем напав на "майданівця"
19:23, 12 грудня 2013Суспільство
1908 0
Сьогодні на території Київської міської держадміністрації намагалися поранити активіста Євромайдану
У КМДА напали на активістів
Сьогодні ввечері в будівлі Київської міської держадміністрації виявили двох провокаторів, повідомляє Сегодня.
Один з них кинув на підлогу вогнегасник; це викликало схожий на вибух звук. Другий, вимахуючи ножем, спробував поранити охоронця зі «Штабу революції». На щастя, його врятувала товста куртка, яку зловмисник тільки розрізав.
На тему: Опубліковано фото провокатора, якого активісти вважали командиром «Беркуту» Кусюком
Обох провокаторів вивели з будівлі, після чого вони втекли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter