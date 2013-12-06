Опубліковано фото провокатора, якого активісти прийняли за командира «Беркута» Кусюка

У мережі з'явилася фотографія чоловіка, який брав участь у штурмі Адміністрації Президента 1 грудня направивши трактор на турнікети і ряд правоохоронців. Раніше ряд ЗМІ повідомив про подібність провокатора з командиром столичного «Беркута» Сергія Кусюка.

На збільшеній фотографії видно, що схожості із командиром спецпідрозділу немає.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві внутрішніх справ спростовують причетність командира столичного «Беркуту» до штурму Адміністрації Президента 1 грудня.

Зокрема, як зазначили в УЗГ, «в мережі Інтернет з’явилася інформація про те, що нібито командир київського «Беркуту» у неділю 1 грудня на вул. Банковій направляв трактор на турнікети та стрій правоохоронців».

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У зв’язку з цим в МВС заявили, що «ця інформація не відповідає дійсності і є нічим іншим як провокацією».

«Насправді, у цей час командир столичного «Беркуту» знаходився на службі у форменому одязі поряд із своїми підлеглими», - зазначається в повідомленні.

При цьому в МВС підкреслили, що на сьогодні встановлено особи, які дійсно керували цим транспортним засобом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та вживаються заходи щодо встановлення місця перебування цих правопорушників та їх затримання, додали в міністерстві.

Нагадаємо, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися досить агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова».

Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їх поведінки. Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні більш як 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.