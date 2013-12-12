Офіційний курс валют на 13 грудня

19:28, 12 грудня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

НБУ встановив курс гривні / Фото : poltava.pl.ua

На 13 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 12 грудня – 799.3000)

100 EUR – 1101.0358 (на 12 грудня – 1100.3963)

10 RUR – 2.4405 (на 12 грудня – 2.4420)

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