Офіційний курс валют на 13 грудня
19:28, 12 грудня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
НБУ встановив курс гривні / Фото : poltava.pl.ua
На 13 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 12 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1101.0358 (на 12 грудня – 1100.3963)
10 RUR – 2.4405 (на 12 грудня – 2.4420)
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