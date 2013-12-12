В Одесі на вулиці знайшли три тіла

20:09, 12 грудня 2013
Суспільство
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В Одесі сьогодні на вулиці виявлено три трупи

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ і роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, о 16.00 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кандинського знайдені тіла трьох загиблих: двох чоловіків (62-х і 69-ти років) і жінки.

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Обставини події встановлюються.

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