У Севастополі виявлено мертвим моряка строкової служби ЧФ РФ

У Севастополі виявлено мертвим моряка строкової служби Чорноморського флоту Російської Федерації, який раніше самовільно залишив розташування військової частини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, труп хлопця в камуфльованому одязі було виявлено ввечері 17 листопада під обривом у районі мису Фіолент. Про нього в Балаклавський райвідділ міліції повідомив місцевий житель.

Слідчо-оперативна група встановила особу померлого – ним виявився 23-річний матрос Артем Моккоєв, який напередодні самовільно залишив військову частину. Попередньо причиною смерті стала політравма внаслідок падіння з висоти. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення свідків і обставин пригоди.

Як додали в УМВС, слідство, перш за все, встановлює, чому молода людина впала з обриву, - через необережність, прагнучи накласти на себе руки або йому «допомогли» це зробити.